Mens man så Marty Supreme, ble det ganske lett å forstå hvorfor brødrene Josh og Benny Safdie har gått i hver sin retning de siste årene. Etter å ha jobbet sammen på Good Time og Uncut Gems, virket det som om Benny ville jobbe med en annen type film, og spilte i storfilmer som Oppenheimer og Happy Gilmore 2, mens han regisserte filmer som ikke alltid satte deg på kanten av stolen, slik som hans arbeider med Josh. Josh Safdie, derimot, ønsket å lage Good Time og Uncut Gems igjen.

Dette er ingen kritikk, bare en observasjon, for selv om du kanskje tror du får en klassisk sportsfilm når du setter deg ned for å se den pingpong-sentrerte historien i Marty Supreme, får du i virkeligheten en dose adrenalin rett i årene når du sitter gjennom to og en halv time med stressende gore. Timmy Tim Chalamet spiller Marty Mauser, en bordtennisspiller som ønsker å ta sporten til stjernene på 1950-tallet. Drømmen hans setter forholdet, karrieremulighetene og livet på spill når han håper å komme tilbake til verdensmesterskapet i Tokyo etter en ydmykelse forårsaket av fjorårets turnering.

I en mer typisk film ville Marty kanskje funnet seg en gammel mentor som kunne lært ham opp i mester Miyagi-stil, og vi tilbringer filmen med å se ham stjele drømmejenta fra mobberen på skolen. I stedet griper Marty Supreme oss i kragen og slipper ikke taket mens vi suser gjennom New Yorks røffe gater sammen med hovedpersonen vår, som befinner seg på flukt fra familien, loven og en gravid elskerinne mens han leter etter pengene som kan få ham til Tokyo. Tempoet er høyt, men filmen har likevel aldri til hensikt å etterlate deg. Den overvelder deg aldri, men lar deg i stedet utholde det enorme stresset som bygges opp gjennom hele handlingen, der Marty ser ut til å ta de mest uklokaktige beslutningene som noen gang er tatt.

Chalamet er rett og slett suveren som Mauser her. Enten du irriterer deg over hans økende ego eller ikke, er han rett og slett en enestående skuespiller i denne rollen. Marty er akkurat så snørrunge som filmen gjør ham til, men samtidig er han i enkelte øyeblikk akkurat sympatisk nok til at man heier på ham. Han er en mann som drives til dumme ting av en selvsagt egoistisk drøm. En karakter som helt sikkert vil bli plukket opp av feil grunner av en viss ung mannlig del av publikum, men en overbevisende person å følge uansett hvilken grunn du er fascinert av ham.

Resten av birollene er også sterke, med Kevin O'Leary som på en eller annen måte går fra Shark Tank til å opptre som om han var født for lerretet. Han spiller kanskje bare en 1950-tallsversjon av seg selv, men han holder tritt med Chalamet gjennom hele filmen i en prestasjon som minner om Dominic Sessa i duell med Paul Giamatti i The Holdovers. Jeg ser ikke gull i O'Learys fremtid - i hvert fall ikke når det gjelder skuespillerpriser - men enhver bekymring for at Shark Tank-fyren skal trekke filmen ned er ubegrunnet, for han er akkurat det den trenger for å gi Marty Supreme en skurk utenfor heltens dårlige beslutninger.

Det visuelle i Marty Supreme er intet mindre enn fantastisk. Safdies visjon er tydelig og fantastisk hele veien, og filmen ser ut som en klassiker allerede fra de første scenene. Spesielt bordtennisøyeblikkene er elektriske, og selv om jeg skulle ønske det var litt mer av sporten i filmen, med tanke på at det er det Timmy Tim har trent i åtte år for, er det nok av den til å holde deg engasjert. Det er nok med vilje at man får lyst på mer bordtennis fra bordtennisfilmen, men det føles først og fremst som et valg i historien, som viser hvor ubetydelig Mausers drøm er i den store verden, men hvor langt han er villig til å gå i jakten på den. Om det gjør ham genial eller gal, er opp til deg. Alt vi vet er at reisen blir en fantastisk film.

