Marty Supremes nyeste trailer tar oss dypere inn i bordtennisens verden med høye innsatser

I desember tar A24 oss med inn i bordtennisens verden i en spennende film som handler om Marty Mauser, et ungt bordtennisvidunderbarn som sikter mot ære og stjernestatus.

Filmen heter Marty Supreme og har Timothee Chalamet i hovedrollen som den unge bordtennisstjernen, og filmen dokumenterer hvordan han går gjennom alle slags prøvelser og motgang for å oppnå den storheten i sporten som han mener er hans rett.

Filmen er regissert av Josh Safdie og skrevet av Safdie og Ronald Bronstein, og Marty Supreme har også en ganske stablet rollebesetning utover Chalamet, da vi kan forvente Gwyneth Paltrow, Odessa A'Zion, Kevin O'Leary, Abel Ferrera, Fran Drescher, med flere. Når filmen får premiere, har den premiere på kino 1. juledag, 25. desember, og du kan se den siste traileren nedenfor.