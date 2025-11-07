Marvel 1943: Rise of Hydra forsinket uten at nytt lanseringsvindu er bekreftet

HQ

Tatt i betraktning at Marvel 1943: Rise of Hydra skulle utgis tidlig i 2026, har vi hørt overraskende lite om dette enorme prosjektet. Og nå viser det seg at det er en god forklaring på det. Spillet er rett og slett ikke klart.

Skydance New Media kunngjorde via Instagram at "for å fullt ut realisere vår visjon for Marvel 1943: Rise of Hydra, har vi tatt beslutningen om å flytte utgivelsesvinduet vårt utover tidlig 2026." Dette er den andre forsinkelsen for spillet.

Dessverre har vi ingen ny dato eller lanseringsvindu, så det er vanskelig å forutsi hvor lang forsinkelsen blir. Forhåpentligvis vil det fortsatt bli utgitt til høsten, men vi bør være fullt klar over at 2027 er en mulighet, ikke minst fordi Grand Theft Auto VI slippes i november, en tittel som sannsynligvis vil dominere utgivelseslistene.

Marvel 1943: Rise of Hydra har Captain America og Black Panther i hovedrollene i en historie som utspiller seg under andre verdenskrig, og tanken er at de skal slå seg sammen for å stoppe Hydra.