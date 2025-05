Marvel 1943: Rise of Hydra har blitt utsatt til begynnelsen av 2026

HQ

Nå som Rockstar har utsatt Grand Theft Auto VI til mai 2026, skulle man kanskje tro at dette ville utløse en dominoeffekt der mange spill ville se etter en lansering i siste halvdel av 2025. For Skydance og det kommende Marvel 1943: Rise of Hydra vil dette slett ikke være tilfelle.

Utvikleren har tatt til sosiale medier for å merke seg at Marvel 1943: Rise of Hydra ikke vil bli lansert i år i det hele tatt, og i stedet vil debutere tidlig i 2026. Denne avgjørelsen er tatt for å gi spillet den tiden det trenger for å bli polert og for å sikre at sluttproduktet gjenspeiler visjonen til spillet.

Den nøyaktige uttalelsen legger til: "Vi har en viktig oppdatering: Marvel 1943: Rise of Hydra vil nå lanseres tidlig i 2026.

"Ved å ta denne ekstra tiden vil vi kunne legge til mer polering og sørge for at vi gir deg den best mulige opplevelsen, og en som lever opp til visjonen vår."

Ellers er det nevnt at Skydance har planer om å vise frem mer om spillet snart, så følg med på det.