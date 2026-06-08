Marvel 1943: Rise of Hydra lanseres tidligst i 2027

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2026 har allerede vært et av de travleste årene i spillbransjen. Tusenvis av nye titler har blitt lansert bare i løpet av årets første halvår, noe Geoff Keighley bekreftet på Summer Game Fest. Det kan være lett for et spill, selv et massivt spill, å gli gjennom sprekkene, og du har kanskje ikke engang lagt merke til at vi passerte helgen uten at Marvel 1943: Rise of Hydra slo et nytt utgivelsesvindu på seg selv.

I følge IGN kommer ikke spillet til å prøve å presse seg inn i lanseringsvinduet før GTA VI, og det vil heller ikke hoppe til slutten av året. I stedet kommer det tidligst til å bli utgitt i 2027, som vil være seks år siden spillet først avslørte seg for verden.

Shawn Kittelsen, senior visepresident i Paramount Games Studio, bekreftet at spillet fortsatt eksisterer, og at det er spillbart i sin nåværende tilstand. "Det er spillbart. Jeg har SvampeBob-kontrolleren min her, men den er på harddisken min akkurat nå. Så jeg kan gå gjennom og spille bygget. Vi fortsetter utviklingen, men Amy og teamet har store ambisjoner for kvalitetsnivået de ønsker å nå," sa han.

"De er et relativt lite team med tanke på AAA-kvaliteten de leverer. Det du har sett i tidligere filmklipp er hvordan spillet ser ut, og vi lager det med en brøkdel av ressursene du ser på andre AAA-spill av samme type, og prøver virkelig å presse frem en ny utviklingsmodell som er mye mer ansvarlig og bærekraftig."

Kittelsen sa at han håper Amy Hennigs team hos Skydance New Media kan unngå "forstyrrelsen" spill har sett de siste årene, men det er mye tillit hos Paramount som er plassert i Hennigs team. Kittelsen sa "vi gir dem tid til å lage mat."

La oss håpe det endelige resultatet er verdt det, men det vet vi først når spillet lanseres.