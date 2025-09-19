Marvel 1943: Rise of Hydra spill og skjermbilder lekker på nettet

HQ

Noen spill- og skjermbilder har kommet ut på nettet fra Marvel 1943: Rise of Hydra. Spillet, der Captain America og Black Panther slår seg sammen for å bekjempe nazister i 2. verdenskrig, ble utsatt tidligere i år til en lansering i 2026, men hvis du vil se hvordan en mye tidligere versjon av spillet så ut, kan du det nå.

De lekkede skjermbildene og spillklippet kommer fra MP1st, og er hentet fra en utvikler som jobbet med spillet. Selv om klippet på MP1sts nettsted ser ganske glitchy ut, er det verdt å merke seg at det sies å være rundt 2-3 år gammelt, så det er sannsynligvis ikke verdt å bedømme nåværende spill på det.

Vi ser Black Panther rive gjennom noen nazistiske soldater, hoppe over en bar til sitt neste offer og bevege seg omtrent så raskt som du forventer at en superhelt skal bevege seg. I ytterligere skjermbilder ser vi ruvende bylandskap, luksuriøse interiører og noen mer åpne områder med trær å klatre i.