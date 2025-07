Marvel Animations Eyes of Wakanda slipper alle fire episodene 27. august

Disney og Marvel Studios har lent seg ganske tungt på filmskaperen Ryan Coogler i det siste, ettersom vi bare relativt nylig så Black Panther: Wakanda Forever, Ironheart avsluttes på Disney+ i dag, Black Panther 3 er under utvikling, og vi kan forvente mer fra Wakanda snart som en del av en animert serie.

Jepp, Coogler har enten regissert eller produsert hvert av disse prosjektene, og det samme gjelder for Eyes of Wakanda, som vil utvide Marvel Animations line-up og levere en historie i fire deler som utforsker Wakandan arv gjennom flere århundrer. Tilsynelatende vil det være en antologisk fortelling, en som skildrer forskjellige perioder og karakterer i den fiktive afrikanske nasjonen, alt for å levere fire episoder som vil bli sendt på Disney + 27. august.

Med det som er tilfelle, har vi nå en tidlig sniktitt på showet å kikke på. Det er ikke en full trailer, snarere bare et 30-sekunders utdrag av hva som er i vente, noe som gir en tease av animasjonsstilen som brukes og så videre.

Sjekk det ut nedenfor før Eyes of Wakanda ankommer sent neste måned.