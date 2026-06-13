Marvel Animations X-Men '97: Sesong 2

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Da den første sesongen av X-Men '97 kom på Disney+ for over to år siden, fikk fansen en av de beste sesongene av animert TV til dags dato. Kombinasjonen av den mer retro-orienterte kunststilen, de autentiske tegneserienarrativene og de mer modne temaene som gjorde at serien passet både for yngre fans, men også for et eldre, erfarent publikum, kom alt sammen for å skape virkelig uunnværlig TV. Det er unødvendig å si at X-Men '97 har en ganske høy standard å leve opp til med sin andre sesong, og det store spørsmålet nå er om den har klart å gjøre det.

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For det første vil jeg gjøre én ting helt klart: X-Men '97 er fortsatt fantastisk TV. Samlingen av episoder jeg har fått sett så langt, er alle virkelig underholdende, fantastisk satt sammen, følelsesladede og visuelle opplevelser. Handlingene er ikke redde for å ta opp mer utfordrende temaer, og man får alltid følelsen av at ingen karakterer egentlig er trygge, med noen sentrale figurer som møter sin undergang, slik tilfellet var i den første serien med episoder. Grunnlaget fra sesong 1 brukes til å levere en ny runde med episoder som rett og slett imponerer, og det er åpenbart at de kreative bak dette prosjektet har en klar visjon de ønsker å realisere, og at de vet hvordan de skal komme dit også.

Så ja, X-Men '97 fortsetter å være fantastisk. Enten du er kjent med Cyclops, Jean Grey, Rogue, The Beast, Morph, Storm og resten av gjengen, eller om du fortsatt er i ferd med å bli kjent med dette større teamet etter hvert som de gradvis introduseres i Marvel Cinematic Universe, er måten denne serien behandler hver karakter med ynde og eleganse, og gir dem meningsfull og interessant utvikling, et virkelig høydepunkt. Og det jeg liker best med X-Men '97, er også hvordan den setter søkelyset på noen av de mindre kjente karakterene, inkludert Jubilee og Cable igjen, og til og med En Sabah Nur, mannen før han ble Apocalypse. Poenget er at det ikke bare handler om Wolverine, Magneto, Professor X og disse andre virkelig ikoniske navnene, og det er greit fordi hver karakter føles som en avgjørende brikke i det større puslespillet, et viktig og interessant verktøy som skal brukes i den overordnede fortellerrammen.

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Når det er sagt, blir tegneseriehistorier noen ganger litt for komplekse for sitt eget beste, og til tider kan jeg ikke la være å føle at X-Men '97 snubler på dette området også. Vi så det forrige sesong med den delte fokusen mellom hendelsene på jorden og Charles Xaviers eventyr som en slags kosmisk konge, og nå i denne andre sesongen har vi hendelser fordelt på tre tidspunkter. Det er det som skjer på 90-tallet, men også øyeblikk i den fjerne fremtiden på 4000-tallet og også handling for 5000 år siden i det gamle Egypt. Det kan føles som om det skjer for mye på en gang, og med alle trådene som knytter seg til hverandre, er det lett å miste oversikten over den viktigste og sentrale historien. Heldigvis foregår det meste av handlingen på 90-tallet, men noe av det fantastiske ved disse andre settingene går tapt på grunn av seriens iboende ønske om å strekke seg for langt på enkelte steder.

Men alt i alt snakker vi om ganske mindre kritikkpunkter. For det meste er tilbakevendingen av X-Men '97 en triumf, en flott andre sesong med episoder som vil holde deg grundig underholdt. I mine øyne er X-Men '97, til tross for det lovende ved Your Friendly Neighborhood Spider-Man, det beste Marvel Animation har tilbudt til dags dato, og jeg håper vi vil bli behandlet med flere episoder i et litt raskere tempo fremover, da tanken på å måtte vente rundt 26 måneder på en ny sesong høres virkelig pinefull ut.

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