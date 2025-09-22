Marvel avslører "ny fase" av X-Men-tegneserier

HQ

Nå som Age of Revelation -epoken med X-Men -tegneserier er avsluttet, lurer du kanskje på hva som blir det neste for mutantene. Marvel har avslørt en ny serie som vil følge etter dette kapittelet, kjent som Shadows of Tomorrow, og har også avslørt når den vil starte og hvilke figurer den i første omgang vil dreie seg om.

Fra og med januar 2026 beskrives dette som en "ny fase" for X-Men historiefortelling, og den vil begynne med The Uncanny X-Men #22, Wolverine #14 og X-Men #23 i januar, og deretter vil den bli fulgt av Cyclops #1 og Wade Wilson: Deadpool #1 i februar også.

Ytterligere detaljer om dette neste kapittelet av X-Men er ennå ikke delt, men du kan se den første teaseren nedenfor.

