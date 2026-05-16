Marvel avslører ny Star Wars-tegneserie om Kylo Rens mørkeste dager

Marvel og Lucasfilm har offisielt bekreftet at en ny miniserie i fem deler med tittelen Star Wars: The Fall of Kylo Ren er under arbeid. Denne tegneserieminiserien har premiere 12. august i år og fungerer som det avsluttende kapittelet i en føljetong om Ben Solos forvandling. Prosjektet gjenforener forfatteren Charles Soule og tegneren Will Sliney, som tidligere har samarbeidet om The Rise of Kylo Ren.

Historien utspiller seg kronologisk mellom filmene The Last Jedi og The Rise of Skywalker, og fortsetter umiddelbart etter hendelsene i fjorårets tegneserie Legacy of Vader. Etter å ha søkt i galaksen etter svar knyttet til Darth Vader, vender Kylo Ren tilbake til Den første orden, sterkere, mer disiplinert og mer motivert enn noen gang før.

Serien fokuserer på hans tid som Øverste leder og har som mål å fylle narrative hull som leder direkte inn i hendelsene i den siste filmen i oppfølgertrilogien.

I sentrum av handlingen står Kylo Rens konsolidering av makt midt i det rådende kaoset i Den første ordens lederskap. Generalene Hux og Pryde forsøker begge å utnytte situasjonen til å ta kontrollen selv, men Kylo Ren knuser ambisjonene og intrigene deres med brutal effektivitet og hensynsløshet.

Gjennom et terrorvelde tvinger han offiserene til underkastelse, og etablerer et enda mer autoritært, farlig og ustabilt regime. Historien viser også hvordan han fremstår som en aktiv strateg bak Den første ordens militære ledelse og eliminerer intern politisk ustabilitet.

