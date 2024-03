Marvel avslører nytt spill i morgen, og det ser ut som Overwatch

HQ

Insomniac jobber med et Venom-spill, Marvel's Wolverine og Marvel's Spider-Man 3. Skydance presenterte endelig Marvel 1943: Rise of Hydra tidligere denne måneden, og EA har holdt sitt tredje spill hemmelig etter å ha bekreftet Black Panther og Iron Man. Dette er bare noen eksempler på kommende Marvel-spill som vi vet er på vei, men det har også versert rykter om andre. Det ser ut til at vi får den offisielle avdukingen av et av de sistnevnte i morgen.

Disney avslører at et nytt Marvel-spill vil bli annonsert kl. 16.00 den 27. mars. Vi får ikke vite noe om hva slags spill det dreier seg om, men bildet som følger med meldingen ligner mye på noen Overwatch har brukt opp gjennom årene. Topp det med "Et ondt eksperiment har forårsaket en unik forstyrrelse i tidsstrømmen. Hvem vil bli trukket inn i dette episke oppgjøret?, og det er ganske forståelig at mange tror at dette er den lenge ryktede 6 vs. 6-helteskytteren NetEase jobber med, så det blir interessant å få vite mer i morgen.

