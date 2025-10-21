Marvel avslører omslaget til den første utgaven av Ultimate Endgame

HQ

Nylig kunngjorde Marvel Comics at Ultimate-universet snart vil gå mot slutten. I 2026 vil den overordnede historien nå sin slutt når Ultimate Endgame avslutter sitt femte og siste nummer. Datoen for det siste nummeret er ikke bekreftet ennå, men vi vet at det første nummeret kommer 31. desember.

Når dette er sagt, har Marvel nå avslørt omslaget til denne første utgaven, der Ultimate Spider-Man, Ultimate Iron Man, Ultimate Black Panther og Ultimate America Chavez slår seg sammen.

Skrevet av Ultimates forfatter Deniz Camp med kunst fra Jonas Scharf og Terry Dodson, dette løp "samler Ultimate Universe-serien for det etterlengtede oppgjøret med Skaperen, arkitekten bak dette forvridde universet."

Den første utgaven vil også by på et Blind Bag -initiativ der du kan sikre deg et eksemplar av tegneserien med en av en rekke forskjellige forsider. Du kan gå inn her for å se de ulike alternativene, inkludert en fra Peach Momoko, som vi nylig snakket med på San Diego Comic Con Malaga.

Dette er en annonse: