Marvel bekrefter at Russo-brødrene skal regissere to Avengers-filmer

San Diego Comic-Con har gjort dette til en veldig morsom helg med spennende nyheter om The Lord of the Rings: The Rings of Power sesong 2, Silo sesong 2, Mortal Kombat 1 DLC og mye mer. Sistnevnte inkluderer en haug med Marvel-greier, inkludert bekreftelsen av et veldig interessant rykte.

Marvel bekrefter at Anthony og Joe Russo vil regissere Avengers: Doomsday og Avengers: Secret Wars. Doomsdag skal ha premiere i mai 2026, og vi har fått en kunngjøring som nok vil få mange MCU-fans der ute til å sette kryss i kalenderen, da Robert Downey Jr. skal spille Doctor Doom i filmen. Ganske overraskende etter å ha sett Downey Jr. si både en og to ganger at han gjerne vil spille Iron Man igjen.

I det minste får han møte noen gamle venner igjen, og de kommer nok til å tilbringe mye tid sammen. Jeg sier det fordi Avengers: Secret Wars har premiere i mai 2027 hvis alt går etter planen, så det høres ut som om de kommende Avengers-filmene vil bli filmet samtidig eller rett etter hverandre. Ikke noe nytt for Russo-brødrene, ettersom duoen ga oss Avengers: Infinity War i 2018 og Avengers: Endgame i 2019. Tiden vil vise om de kan bringe Marvel Cinematic Universe tilbake til storhet igjen.

