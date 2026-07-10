Marvel bekrefter programmet for San Diego Comic-Con, inkludert presentasjonen i Hall H den 25. juli

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Det er snart den tiden på året igjen da fans av tegneserier, film, TV, videospill og underholdning generelt strømmer til San Diego for den årlige Comic-Con-begivenheten. Den kaliforniske messen finner sted i slutten av denne måneden, og med det sagt har Marvel bekreftet sin fulle tilstedeværelse og program for festivalen.

Marvel vil være til stede på San Diego Comic-Con alle fire dagene mellom 23. og 26. juli, men det store høydepunktet kommer lørdag 25. juli, når tegneseriegiganten går på scenen i Hall H for å holde en storstilt presentasjon. Det er et par år siden Marvel sist arrangerte en slik presentasjon, men vanligvis kan vi forvente en oppdatering om fremtidige planer for Marvel Cinematic Universe, ofte i kombinasjon med kunngjøringer om rollebesetningen og trailere, noe som gjør en ordentlig trailerlansering for «Avengers: Doomsday» desto mer sannsynlig.

Marvel legger til følgende: «Og selvfølgelig vil ikke fans gå glipp av Marvel Studios’ presentasjon i Hall H på lørdag, der overraskelsesgjester vil gi et eksklusivt innblikk i hva som venter i MCU.»

I tillegg kan du forvente to stands på messegulvet (nr. 2359 og nr. 2519), samt egne paneldiskusjoner som tar for seg tegneserieseriene Avengers: Armageddon og Midnight Universe, pluss en til for «X-Men '97», i tillegg til opptredener fra Marvels Wolverine, «Marvel Tokon: Fighting Souls og Marvel Rivals fra spillverdenen.

Skal du besøke eller følge med på San Diego Comic-Con senere denne måneden? Ikke glem at San Diego Comic-Con Malaga også finner sted i oktober, og at den fullstendige listen over gjester og partnere nå er tilgjengelig.