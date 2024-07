Marvel brukte falske lekkasjer for å holde Deadpool & Wolverine hemmelig

HQ

I informasjonsalderen, når så mange kontoer er avhengige av å røpe filmdetaljer før de er ute, kan det føles som om du ikke får noen overraskelser når du går på kino nå for tiden. Marvel har imidlertid forsøkt å forhindre dette i Deadpool & Wolverine.

Produsent Wendy Jacobson fortalte GamesRadar at flere falske lekkasjer ble plantet på internett for å holde de virkelige cameoene så overraskende som mulig. "Kort sagt, og som alltid, ikke alt du har lest på nettet er sant," sa hun.

Jacobson forklarte også at cameoene i filmen er for historiens skyld, ikke bare for deres egen skyld. "Jeg kan verken bekrefte eller avkrefte noen cameos i denne filmen, men jeg kan si, når det gjelder karakterer som kanskje dukker opp eller ikke, at det alltid har vært viktig for oss at ingenting i denne filmen føles som en gimmick. Alle som dukker opp har en viktig funksjon i historien, eller en begynnelse, midtdel og slutt som en karakterbue. Det var definitivt en samarbeidsprosess der vi så hvem som passet inn og hvem som ikke gjorde det."

Deadpool & Wolverine kommer ut denne fredagen. Hvis du vil lese våre tanker om filmen, kan du lese anmeldelsen vår her.