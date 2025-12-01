HQ

Folkene på Tribute Games har tidligere bevist sin fortreffelighet når det gjelder arkadebeat em' ups med pikselert og retro-utstyrt grafikk til å dø for. Du trenger bare å se på Teenage Mutant Ninja Turtles fra 2022: Shredder's Revenge for et eksempel på dette, selv om utvikleren har langt flere prosjekter utover dette som også skiller seg ut. Neste opp er et partnerskap med Marvel, et spill som kombinerer det Tribute gjør best med en fortelling som er noe inspirert av Annihilation tegneserien. I bunn og grunn snakker vi om en historie som setter jordens mektigste helter opp mot Annihilus og dens overveldende insekthærstyrker, og sluttproduktet er passende nok kalt Marvel Cosmic Invasion.

Alle som har spilt et beat em' up - og dette er ikke engang bare skreddersydd til Tributes eksempler - vil umiddelbart være kjent med hva dette spillet ønsker å levere, da det går en lignende vei. Det er en retro- og arkadepresentasjon og oppsett, der du velger karakterer fra en mangfoldig rekke og bruker signaturferdighetene og spillestilene deres for å beseire en rekke fiender og sjefer, samtidig som du unngår miljøfarer, alt mens du jevnt og trutt plager deg langs et nivå som i utgangspunktet er 2D. Jeg sier dette fordi selv om det er dybde i banen, og du kan bevege deg både forover og bakover og fra side til side, er det egentlig ingen dybde utover dette, og alt som krever din oppmerksomhet er vanligvis på det samme, eller et veldig, veldig likt horisontalt plan først og fremst.

Med dette i bakhodet slår og sparker du fiendene som står i veien for deg, til de er nedkjempet og fordamper ut av eksistensen ved hjelp av enkle innganger eller kombinasjoner. Hovedforskjellen i Marvel Cosmic Invasion sammenlignet med for eksempel Shredder's Revenge, er at du nå enkelt kan ta til himmelen og bruke luftkamp, forutsatt at du har valgt en karakter med flyferdigheter, noe som betyr at det er enda mer dybde i kampene og også de forskjellige fiendtlige typene som blir kastet din vei. Når det gjelder kampene og de generelle mekanikkene, er de raffinerte og enkle nok til at de ikke skaper for mye forvirring i kampens hete. Det er den typiske stivheten i spill som dette, der du ønsker et millisekund eller to av forbedret respons, eller kanskje en tydeligere presentasjon som gjør det lettere å fortelle om du er helt på riktig dybdeplan som fiendene, da det slik det er, kan føles som om spillet kjemper litt mot deg. Men dette er mindre ulemper som du lærer deg å leve med og til og med overvinne etter hvert som du kommer deg videre.

Når det gjelder karakterlisten, setter jeg pris på at det er et anstendig utvalg av svært kjente karakterer som Captain America og Spider-Man, men også mer obskure individer som mange nyere fans kanskje ikke kjenner igjen, for eksempel Phyla-Vell eller Beta-Ray Bill. Hver av karakterene har sin egen pseudo-arketype, der Wolverine er rask og smidig og She-Hulk er tregere, men tøffere, med dette på toppen av sine egne angrepsferdigheter, blokkeringer / parader, evner, spesielle krefter, passiver og til og med noen ganger også angrep på avstand. Alt dette betyr at selv om du bare kan ta med deg to helter inn i et nivå, er utvalget av kampalternativer utrolig dypt, spesielt når du tar med tag-systemet som legger til ekstra lag å mestre ved å ofte bytte mellom helteduoen din for nye trekk og ferdigheter. Marvel Cosmic Invasion er et rudimentært beat em' up på overflaten, men når du skreller av lagene, er det mye, mye mer her som kan underholde fans av sjangeren.

Og dette blir bare enda bedre av progresjonen i Marvel Cosmic Invasion. Utover kjernehistorien som spenner over ulike nivåer med unike trusler som skal overvinnes og utfordringer som skal fullføres, vil heltene du har valgt, hver gang du fullfører et oppdrag (vellykket eller ikke), bli tildelt erfaring som bidrar til at de stiger i nivå. Det er et grunnleggende system som ikke krever mye tankevirksomhet for å forstå, men som i praksis utgjør hele forskjellen, ettersom en karakter på nivå 1 er ganske svak og skjør, mens en karakter på nivå 8 vil ha ekstra helse, bedre ferdighetsgenerering og kanskje til og med en passiv som gjenspeiler hvem de er. Å bringe det tilbake til Wolverine, aktiverer hans passive konstant helsegenerering, noe som effektivt er en spillveksler for en tittel som dette og gjør X-Men -karakteren til en veldig kraftig kandidat.

Så utover å fullføre historienivåene (som det ikke er for mange av, og vanligvis krever de bare 10 minutter eller så å overvinne), har du helteprogresjon å jobbe med. Men utover dette er Marvel Cosmic Invasion bitt en smule av beat em' up-insektet, i og med at det er veldig lite annet som krever din oppmerksomhet. Du kan låse opp kunst og karakterskinn ved å fullføre Cosmic Cube, som i seg selv er knyttet til de spesifikke nivåutfordringene, og utover det er det en mer autentisk arkademodus som ofrer tryggheten til kapittel-for-kapittel-formatet i den vanlige historien for i stedet å være et sømløst permadeath-lignende oppsett. Men dette er omtrent alt, så du må gå inn på Marvel Cosmic Invasion og forstå at det er en ganske kortfattet mengde innhold i vente hvis du bare har tenkt å sprenge deg gjennom "kampanjen" én gang. Hvis du har tenkt å mestre mekanikken og jakte på de unnvikende "100 %", vil du bli langt mer underholdt, noe som gjør det til et fantastisk alternativ for beat em' up-fanatikere.

Enten du er en Marvel -fan eller en arkade/beat em' up-elsker, har Tribute Games nok en gang bevist at de er mestere i formatet med Marvel Cosmic Invasion. Det er stor variasjon og dybde i dette spillet og drop-in co-op, kombinert med tonnevis av referanser og fan-service som vil få tegneseriefans til å glise fra kinn til kinn. Det kan være kort, og det kan kreve litt øvelse å forstå, men når du først har blitt kjent med inndataene, vil turene til Genosha eller Klyntar for å bekjempe Sentinel -roboter og Knulls symbioter, eller en reise for å frigjøre Worldmind på Xandar eller å ta Thanos ned en pinne eller to, bli værende hos deg og til og med oppmuntre deg til å komme tilbake for mer. Det er ikke noe nytt manuskript for hva et beat em' up skal være, men det er god og solid moro som fans bør sette stor pris på.