Marvel Cosmic Invasion får DLC-en «Doctor Doom denne høsten, i forkant av premieren på «Avengers: Doomsday

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Det er slett ikke uvanlig at videospill og andre underholdningsprodukter basert på Marvel-merket prøver å dra nytte av de oppsiktsvekkende kinofilmene i Marvel Cinematic Universe. Vi så nylig at Marvel's Spider-Man 2 fikk nye temakostymer inspirert av Spider-Man: Brand New Day, og nå ser det ut til at Marvel Cosmic Invasion i noen grad vil følge etter.

Det arkade-inspirerte slåssspillet fra Tribute Games har avslørt et nytt DLC som er planlagt lansert i høst. Det heter «The Siege of Castle Doom», og ja, det ser ut til å dra nytte av hypen rundt «Avengers: Doomsday» ved å gjøre Doctor Doom til et sentralt element.

Det regnes som en premium-DLC, som vil introdusere en ny spillmodus der Doctor Doom står i sentrum, samtidig som to nye spillbare karakterer også gjør sin entré. Vi har ikke mye mer i form av konkrete opplysninger, men vi vet at den vil bli lansert på alle plattformer der spillet er tilgjengelig til høsten, og at det er blitt offentliggjort et teaser-bilde som viser Doom i all sin prakt.

Følg med for flere nyheter om DLC-en.