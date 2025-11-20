Marvel Cosmic Invasion får fysiske utgaver av Standard- og Deluxe-utgavene

HQ

Veldig snart vil Earth's Mightiest Heroes bli kalt inn for å bekjempe insekthorder på Annihilus som en del av Tribute Games' Marvel Cosmic Invasion. Beat 'em up-tittelen lanseres på PC og konsoller 1. desember, og nå som dette nærmer seg med stormskritt, har utgiveren Dotemu noen gode nyheter å dele.

Arkadespillet vil få fysiske utgaver. Både Standard og Deluxe -versjonene av spillet vil få fysiske alternativer som til og med inkluderer hele spillet installert på kassetten for Nintendo Switch 2.

Når det gjelder hva de to utgavene tilbyr, er Standard -utgaven bare basisspillet, og det vil sette deg tilbake $ 39.99 for PS5-, Xbox- og Switch -versjonen og deretter $ 49.99 for Switch 2 -utgaven (hvorfor Switch 2 fysiske utgaver koster mer enn andre formater er uklart). Deluxe -alternativet vil inneholde basisspillet, men også noen ekstra godbiter, nemlig et SteelBook -etui, en detaljert plakat, 15 eksklusive kunstkort og et klistremerkeark også. Denne utgaven vil koste $ 59,99 på PS5, Xbox og Switch og $ 69,99 på Switch 2.

Igjen, forhåndsbestillinger for disse fysiske alternativene har nå startet, og de vil ankomme 13. mars 2026, nesten fire måneder etter den digitale versjonen av spillet.