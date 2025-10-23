Marvel Cosmic Invasion lanseres i desember, Iron Man og Phoenix bekreftet som de siste figurene

HQ

Utvikleren Tribute Games og utgiveren Dotemu har jevnt og trutt delt mer og mer informasjon om det kommende beat 'em up-arkadespillet Marvel Cosmic Invasion. I løpet av månedene har vi lært om de forskjellige superheltene som vil være tilgjengelige i spillet, inkludert Rocket Raccoon og She-Hulk, Beta Ray Bill og Silver Surfer, Black Panther og Cosmic Ghost Rider, og nå vet vi at de to siste vil utgjøre den fulle oppstillingen.

Som avslørt sammen med den offisielle lanseringsdatoen 1. desember 2025, vil Marvel Cosmic Invasion inneholde både Iron Man og Phoenix (den enormt mektige kosmiske versjonen av X-Men's Jean Grey) som spillbare figurer også.

For å teasere hva vi kan forvente av begge karakterene, blir vi fortalt at Iron Man kan bruke sine "mektige repulsoreksplosjoner og kraftige Iron Cannon" til å sprenge insekter, mens "Tony Starks jetdrevne alter ego bringer all sin teknologiske makt til Annihilus dørstokk!" I tillegg til dette for Phoenix, kan vi se frem til "verdensbøyende telekinetiske krefter for å knuse de insektlignende inntrengerne, men det er ikke alt. Med hennes evolusjon står Føniksens flammer klare til å fortære all slags ondskap."

Du kan se glimt av begge karakterene i aksjon i den nyeste traileren for spillet nedenfor, og når det gjelder hele lanseringsoppstillingen av karakterer, kan du også se listen nedenfor.

Alle de 15 figurene på Marvel Cosmic Invasion:



Captain America



Venom



Storm



Wolverine



Nova



Spider-Man



Phyla-Vell



Iron Man



Phoenix



She-Hulk



Rocket Raccoon



Beta-Ray Bill



Cosmic Ghost Rider



Silver Surfer



Black Panther

