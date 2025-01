Marvel får motbør fra X-Men '97-skaperen på grunn av karakterendringer

HQ

Beau DeMayo, den kreative hjernen bak X-Men '97, har nylig uttrykt misnøye i et innlegg på X med Marvel Studios' tilnærming til å tilpasse sine ikoniske skurker. Etter lanseringen av traileren til Your Friendly Neighborhood Spider-Man, kom DeMayo med ny kritikk, og påpekte det han oppfatter som en trend med "rasebytte" av skurker, inkludert Norman Osborn, som nå spilles av Colman Domingo.

Ifølge DeMayo er dette ikke et isolert tilfelle, men en del av et større mønster, og nevner karakterer som Kang, Electro, High Evolutionary og Mordo som eksempler. Selv om Marvel ofte har gått i bresjen for inkludering, belyser kommentarene hans en gryende debatt blant fans og serieskapere om autentisitet kontra representasjon når elskede figurer skal gjenskapes.

Dette er ikke DeMayos første kritikk av Marvel. Han har tidligere kritisert What If...?, og reist spørsmål om studioets kreative retning. Marvel er stadig under lupen, og spenningen mellom å hedre tegneseriearven og å utvikle seg i tråd med moderne følelser er fortsatt et hett tema.

Hva synes du om Marvels nytolkning av ikoniske figurer?

Du er kanskje interessert i :