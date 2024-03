Marvel får Overwatch-behandling med det kommende 6v6 PvP-skytespillet

I går ble det bekreftet at et nytt Marvel -spill skulle lanseres i dag, og at det skulle bli et PvP-skytespill i stil med det vi har sett bli populært takket være spill som Overwatch. Vel, nå kan vi dele en haug med ekstra informasjon om nettopp dette spillet, ettersom det har blitt offisielt avslørt.

Spillet, som går under navnet Marvel Rivals, blir et 6v6 PvP-skytespill der en rekke av Marvel mest kjente helter og skurker kjemper mot hverandre på tematiserte baner med miljøer som kan ødelegges. Spillet utvikles av et team på NetEase Games som inkluderer veteraner fra Call of Duty og Battlefield, og selv om ingen offisiell lanseringsdato ble nevnt, er det planer om å arrangere en alpha-test for spillet i mai.

Spillet kommer til å inneholde en samling figurer fra Avengers, X-Men, Guardians of the Galaxy, med flere, blant annet Black Panther, Spider-Man, Magneto, Magik, Scarlet Witch, Groot, Rocket Raccoon, Iron Man, Hulk, Storm, Doctor Strange, med flere. Hver figur skal ha sine egne evner som kan kombineres med andre figurer for å skape spesialeffekter som en del av Team-Up Skills. Det sies at Rocket kan ri på ryggen til Groot, og Hulk kan sende ut gammastråling for å lade opp Iron Man sin rustning, for å nevne noen eksempler. Spillerne vil også kunne bruke ekstra bevegelser og evner, som å gjemme seg bak dekning eller bruke provisoriske våpen for å gjøre stor skade.

Når det gjelder kartene, har noen få ikoniske steder blitt nevnt så langt. Åsgard vil være til stede, og det samme vil Tokyo i 2099, og når det gjelder hvorfor en fremtidig versjon av den japanske byen blir brukt, skyldes det fortellingen i spillet.

Historien forteller at Doctor Doom har slått seg sammen med sin motpart i 2099 og fått flere tidslinjer til å kollidere i Timestream Entanglement, noe som igjen har skapt nye verdener og kriser. Nå slår helter og skurker seg sammen for å stoppe Dooms før en av dem tar full kontroll over den nye sammenslåtte virkeligheten.

NetEase og Marvel Games har sagt at Marvel Rivals vil være et live-spill, noe som betyr at vi kan forvente at det vil bli supplert med nye figurer og kart etter hvert.