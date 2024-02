Marvel forventes å endre navn Avengers: The Kang Dynasty

Det føles som om det ikke kan gå to minutter uten at noe Marvel Cinematic Universe drama siver ut av sprekkene hos Disney og Marvel Studios. The Hollywood Reporter har publisert en lang rapport som avslører noen forskjellige planer som ser ut til å være under arbeid i de to selskapene, og etter alt å dømme står vi foran "store" endringer.

Det opplyses at den kommende filmen Avengers: The Kang Dynasty er i ferd med både å få nytt navn og bli omarbeidet. Etter rettssaken mot Jonathan Majors for vold i hjemmet ønsker Marvel å distansere seg ikke bare fra skuespilleren, men også fra karakteren Kang the Conqueror, noe som tyder på at det ikke er aktuelt å gjenskape rollen. Det er uklart hvilken retning MCU vil ta med denne justeringen i tankene, men uansett ser det ut til at Kangs æra er over - i hvert fall foreløpig.

Når det gjelder kommende prosjekter, kan THR avsløre at Agatha: Darkhold Diaries nylig gjennomgikk noen nye opptak og nå sikter mot en høstlansering på Disney+. Fantastic Four skal spilles inn i London i sommer. Thunderbolts har hentet inn showrunneren fra The Bear for å rydde opp i manuset før neste måneds innspilling i Atlanta. Selv om Disney-sjef Bob Iger ikke har gitt noen direkte bekreftelse på dette, går trendene i retning av at Captain America: Brave New World blir utsatt til november 2025 og at Blade blir skjøvet helt ut av 2025.

Til slutt ble det nevnt at til tross for at vi har Chris Hemsworths Thor, Chris Pratts Star-Lord, Tom Hollands Spider-Man, Brie Larsons Captain Marvel, Benedict Cumberbatchs Doctor Strange, Mark Ruffalos Hulk, Paul Rudds Ant-Man, og snart Ryan Reynolds' Deadpool og Hugh Jackmans Wolverine, Marvel er "fortsatt på jakt etter karakterer og skuespillere som kan føre universet videre etter at Robert Downey Jr. og Chris Evans har sluttet. og Chris Evans."

Det ser selvsagt ut til at de neste par årene kommer til å bli svært viktige for MCUs fremtid.