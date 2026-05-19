Marvel gjør endringer i sine lederstillinger, og Marvel Studios' Brad Winderbaum får en forfremmelse

Marvel har bestemt seg for å justere og tilpasse lederrollene sine, og flytter rundt på personell på tvers av film, TV, animasjon og tegneserier.

Som bekreftet i en pressemelding, er den største nyheten at Marvel Studios' Brad Winderbaum blir forfremmet til å bli sjef for Marvel Television, Animation, Comics, and Franchise, noe som i praksis er en overordnet rolle for alle Marvels kreative satsinger og en utvidelse av hans tidligere oppgave som utelukkende ansvarlig for Marvels TV- og animasjonssatsing.

Utover dette har den tidligere Disney-direktøren David Abdo blitt ansatt hos Marvel som ny daglig leder for tegneserier og franchise, en rolle som rapporterer til Winderbaum. Denne rollen er nå tilgjengelig ettersom Dan Buckley trekker seg fra stillingen etter 30 år, og overgangen skal skje midtveis i 2027.

Marvels øverste sjef, Kevin Feige, har snakket litt om disse endringene, og la til: "Brad har en bevist evne til å lede kreative team og lage pågående, episodiske fortellinger som gir gjenklang hos fansen vår over hele verden, mens David tilbyr en sterk track record av operativ dyktighet og strategisk vekst. Jeg er spent på hva de kan få til sammen."

Han kom også inn på Buckleys avgang ved å bemerke "Marvels innflytelse på populærkulturen utvidet seg under Dans ledelse, og brakte våre figurer og historier til nye fans over hele verden. Dan har satt et varig preg på Marvels arv og på tegneserieindustrien, og jeg er dypt takknemlig overfor ham og glad for at vi vil ha hans fulle støtte gjennom denne overgangen."