Marvel har begynt arbeidet med den nye X-Men filmen

Marvel jobber offisielt med den nye X-Men -filmen. Siden Disney kjøpte opp 20th Century Fox, visste vi at vi ville få noen crossovers mellom slike som Deadpool, Wolverine og MCU. De fantastiske fire: First Steps har allerede hentet hjem et team som tidligere var tilknyttet Fox, og nå jobber Marvel med et annet.

Regissør Jake Schreier kunne ikke si så mye, men han bekreftet at X-Men -filmen er under arbeid i dette øyeblikk. "Jeg kan ikke si noe om det, men vi har startet arbeidet med X-Men, og det er åpenbart veldig, veldig spennende," sa han.

Schreier sa også at han lærte mye av å regissere Thunderbolts*, en annen MCU-ensemblefilm. "Den største læringskurven for meg var forholdet mellom action og de mer emosjonelle, karakterdrevne scenene, og hvordan de, selv om det er flere innspillingsdager enn jeg noen gang har hatt, blir spist opp ganske raskt av actiongreiene. Da vi kom til slutten av filmen, føltes det som om vi skjønte hvordan vi skulle gjøre dette litt bedre."

Vi vet ennå ikke nøyaktig når den nye X-Men -filmen kommer, men vi vet at den sannsynligvis kommer en gang etter Secret Wars i 2027. Så kanskje du ikke skal holde pusten ennå, men Marvel ser ut til å ha en plan for når den nye X-Men skal komme i fremtiden.