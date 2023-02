Marvel har en "historie" for en fjerde Spider-Man film

HQ

Med tanke på at Spider-Man: No Way Home var en av få filmer som faktisk hadde premiere under pandemien og fortsatt finner massiv kassasuksess, antok vi at det ikke ville vare lenge før vi hørte hva som var neste for nettslyngehelten, til tross for at Tom Holland har gjort det klart flere ganger at han ikke vil fortsette å spille Spidey for alltid og det faktum at Sony nok en gang har kreativ kontroll over karakteren.

I en samtale med Entertainment Weekly har Marvel Studios'-sjef Kevin Feige gitt litt farge på denne fronten, hvor han har bekreftet at en annen Spider-Man film er planlagt, og at det allerede er en historie for den.

– Alt jeg vil si er at vi har historien. Vi har store ideer for det, og våre forfattere legger bare penn til papir nå.

Feige ble også spurt om andre MCU-verk under intervjuet, inkludert Blade, hvor han avslørte at filmen endelig vil begynne å skyte om ti uker, etter en rekke forsinkelser og produksjonsproblemer.