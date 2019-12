Marvel har startet på Deadpool 3

Begge Deadpool-filmene har vært meget suksessfulle for 20th Century Fox, men det har uansett vært spørsmål om det faktisk blir en tredje film siden Disney nå eier rettighetene. Heldigvis er det nå slutt på vage uttalelser fra produsenter og lignende.

Ryan Reynolds besøkte nemlig Live With Kelly and Ryan i julen, og der kunne han endelig bekrefte at Marvel allerede er godt igang med å lage Deadpool 3. Vi får ikke vite hvor langt de har kommet, men nå er det i alle fall helt klart at vi kan se frem til mer av den rappkjeftede karen om relativt kort tid.