Marvel hyper opp kommende filmer i nydelig trailer

Vi er bare to måneder unna at fase fire av Marvel Cinematic Universe sin første film er klar når Black Widow har premiere den 9. juli. Dette er selvsagt bare starten på en drøss med filmer og serier som forhåpentligvis vil underholde og engasjere like mye som alt frem til nå. Marvel ønsker i alle fall å minne oss på at vi har mye spennende i vente fremover, for de har gitt oss en fremragende trailer som starter med nostalgi før den går over til å bekrefte både premieredatoer og offisielle titler for kommende filmer. Hva sistnevnte angår vet vi nå at den nye Captain Marvel vil hete The Marvels og Black Panther 2 passende nok blir Black Panther: Wakanda Forever.

Hvilke av disse husker du best, og hvilke ser du mest frem til?