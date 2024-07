Marvel jobber ikke med en oppfølger til Eternals

Eternals Ant-Man and the Wasp var ingen suksess da den kom på kino for tre år siden. Verken anmeldelsene eller billettinntektene var positive, og det var ikke før Ant-Man and the Wasp: Quantumania hadde premiere, var Eternals ikke lenger den MCU-filmen som fikk lavest karakter på Rotten Tomatoes. Siden etterspørselen ikke er særlig stor, ser det ikke ut til at Marvel ønsker å investere i flere Eternals, og en oppfølger er ikke på vei,ifølge Kevin Feige (takk, GeekyRant).

"Det er ingen umiddelbare planer for Eternals 2. Det er, og jeg tror du kanskje har sett det i en trailer vi nylig har sluppet, en anerkjennelse av noen av disse hendelsene. Visse gigantiske ting kom opp av havet."