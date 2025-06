Marvel får et nytt slåssespill med Marvel Tōkon: Fighting Souls

Arc System Works, det japanske studioet bak populære kampserier som Guilty Gear og BlazBlue, fikk rampelyset i Sonys nyeste State of Play, med kunngjøringen av Marvel Tōkon: Fighting Souls, et nytt 4v4 tag team-kampspill som er planlagt for PS5 og PC i 2026.

Marvel Tōkon: Fighting Souls var det siste spillet som ble vist på presentasjonen, selv etter Ghost of Yotei, noe som gir oss en idé om viktigheten Sony og Marvel Games gir til det første skikkelige Marvel-kampspillet siden Marvel vs. Capcom: Infinite i 2017. Til tross for hvor mainstream Marvel-merket er, vil Arc System Works holde seg nær sin japanske estetikk (de opprinnelige karakterdesignene ble avvist, Marvel ba om noe "som Arc ville ønske å gjøre").

Den første traileren viser Captain America, Dr. Doom, Storm, Spider-Man, Iron Man, Ms. Marvel, Star-Lord og Ghost Rider, men flere er ventet å dukke opp, med et nytt japansk redesign, inkludert "karakterer som aldri har vært spillbare i et kampspill før".

Spillet er en produksjon av PlayStation Studios, noe som betyr at det - i hvert fall til å begynne med - vil være eksklusivt for PS5 og PC. Marvel Tōkon: Fighting Souls lanseres i 2026.