Marvel kickstarter en ny Iron Man-tegneserie i januar 2026

I begynnelsen av 2026 vil Marvel Comics kickstarte handlingen ved å starte en ny tegneserie basert på Iron Man. Den starter i januar og vil introdusere en ny versjon av Tony Stark og vise hvordan milliardæren og oppfinneren stiger opp til å bli en stor superhelt, med alle de utfordringer og prøvelser det innebærer.

Synopsis for serien uttrykker: "Den uforbeholdne Iron Man er en helt man bare ser en gang i livet - men det bankende hjertet bak rustningen er et geni man bare ser en gang i århundret. For mange år siden banket Tony Stark på dødens dør, så han skapte Iron Man-rustningen for å overleve! Hva skjer neste gang døden kommer på besøk? Hvilket våpen skaper han da? Hva om ... noen andre skaper det først? Disse spørsmålene har hjemsøkt Tony i årevis, som en tikkende bombe inni ham som venter på å eksplodere. Femme fatale Madame Masque har også stilt seg disse spørsmålene, og med kraften fra Advanced Idea Mechanics i ryggen ... er hun klar til å skape det neste store våpenet."

Denne tegneserien er skrevet av Joshua Williamson og tegnet av Carmen Carnero. Williamson forklarte om det å få tøylene til Iron Man:

"En del av slagordet vårt for denne boken er at Tony Stark er det farligste våpenet i Marvel-universet. Da han gikk inn i hulen, bygde Tony rustningen ... men etter at jeg tenkte mer på det, var det ikke rustningen han bygde i hulen. Tony bygde Tony."

Tegneserien debuterer med sitt første nummer 28. januar, og du kan se et glimt av forsiden nedenfor, som viser en smakebit av Mark 75 -designet til den ikoniske rustningen.