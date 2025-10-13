LIVE
HQ
logo hd live | Little Nightmares 3
 See in hd icon

Chat

X
      😁 😂 😃 😄 😅 😆 😇 😈 😉 😊 😋 😌 😍 😏 😐 😑 😒 😓 😔 😕 😖 😗 😘 😙 😚 😛 😜 😝 😞 😟 😠 😡 😢 😣 😤 😥 😦 😧 😨 😩 😪 😫 😬 😭 😮 😯 😰 😱 😲 😳 😴 😵 😶 😷 😸 😹 😺 😻 😼 😽 😾 😿 🙀 🙁 🙂 🙃 🙄
      Gamereactor

      •   Norsk

      Medlemsinnlogging
      Gamereactor
      lifestyle

      Marvel kickstarter en ny Iron Man-tegneserie i januar 2026

      Den neste versjonen av Tony Stark vil debutere og møte en ny erkefiende.

      Abonner på vårt nyhetsbrev her!

      * Påkrevd felt
      HQ

      I begynnelsen av 2026 vil Marvel Comics kickstarte handlingen ved å starte en ny tegneserie basert på Iron Man. Den starter i januar og vil introdusere en ny versjon av Tony Stark og vise hvordan milliardæren og oppfinneren stiger opp til å bli en stor superhelt, med alle de utfordringer og prøvelser det innebærer.

      Synopsis for serien uttrykker: "Den uforbeholdne Iron Man er en helt man bare ser en gang i livet - men det bankende hjertet bak rustningen er et geni man bare ser en gang i århundret. For mange år siden banket Tony Stark på dødens dør, så han skapte Iron Man-rustningen for å overleve! Hva skjer neste gang døden kommer på besøk? Hvilket våpen skaper han da? Hva om ... noen andre skaper det først? Disse spørsmålene har hjemsøkt Tony i årevis, som en tikkende bombe inni ham som venter på å eksplodere. Femme fatale Madame Masque har også stilt seg disse spørsmålene, og med kraften fra Advanced Idea Mechanics i ryggen ... er hun klar til å skape det neste store våpenet."

      Denne tegneserien er skrevet av Joshua Williamson og tegnet av Carmen Carnero. Williamson forklarte om det å få tøylene til Iron Man:

      "En del av slagordet vårt for denne boken er at Tony Stark er det farligste våpenet i Marvel-universet. Da han gikk inn i hulen, bygde Tony rustningen ... men etter at jeg tenkte mer på det, var det ikke rustningen han bygde i hulen. Tony bygde Tony."

      Dette er en annonse:

      Tegneserien debuterer med sitt første nummer 28. januar, og du kan se et glimt av forsiden nedenfor, som viser en smakebit av Mark 75 -designet til den ikoniske rustningen.

      Marvel kickstarter en ny Iron Man-tegneserie i januar 2026

      Dette innlegget er kategorisert under:

      ComicsComic-Con


      Loading next content