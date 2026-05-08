Marvel lanserer et "skremmende nytt univers" denne høsten

Marvel Comics har avslørt at de snart vil kickstarte en ny utgivelseslinje som tilsynelatende fokuserer på alt som har med skrekk å gjøre. Det regnes som Midnight, og vi vet hva du tenker, mer av et skrekkfokus og midnatt i samme setning, betyr dette et stort press for alle ting Midnight Sons og Marvels overnaturlige bestrebelser? Kanskje, men beskrivelsen av hva Midnight har til hensikt å være tyder på noe annet.

Forklaringen skisserer: "Lyset hadde sin tur.

"Marvel Comics presenterer MIDNIGHT, et skremmende nytt univers som kommer denne høsten. Følg med neste uke for mer informasjon om denne helt nye utgivelseslinjen, inkludert avsløringer av serier og kreative team."

Utover denne informasjonen har vi fått et teaser-bilde for Midnight og fått vite at den vil starte opp til høsten. Så alt vi kan gjøre nå er å vente til Marvel er klare til å dele mer.

