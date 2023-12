Marvel må endre planer siden Jonathan Majors er funnet skyldig i uaktsomt overfall

HQ

Tatt i betraktning hvordan Disney og Warner Bros. behandlet Johnny Depp og Amber Heard før, under og etter de forferdelige anklagene mot hverandre var det ikke overraskende da ryktene om at Marvel Studios ville endre stort sett alle sine planer for Marvel Cinematic Universe etter at Jonathan Majors ble anklaget for blant annet vold i hjemmet begynte å gå. Vi får snart vite hva som er sant og ikke.

The Hollywood Reporter og IGN skriver at Jonathan Majors i dag ble funnet skyldig i ett tilfelle av overfall av tredje grad og ett tilfelle av trakassering av andre grad. Juryen frikjente ham imidlertid for tiltalene om forsettlig legemsfornærmelse av tredje grad og grov legemsfornærmelse av andre grad, så Majors vil sannsynligvis ikke måtte sone mer enn ett år i fengsel.

Det virker likevel mer enn sannsynlig at denne dommen vil tvinge Marvel Studios til å komme med en offisiell uttalelse om Jonathan Majors' fremtid i MCU, ettersom han sist var sterkt involvert i sesong 2 av Loki og åpenbart skulle være den store skurken i det som foreløpig fortsatt heter Avengers: The Kang Dynasty, også kjent som Avengers 5.

Synes du Marvel bør fokusere på en ny skurk, la en annen overta som Kang, begynne helt på nytt eller hva?