Marvel og Star Wars går sammen i tegneserieserien « Hope: Assembles

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Neste år feirer Star Wars sitt 50-årsjubileum, ettersom Episode IV – A New Hope hadde premiere på kino i 1977. I den anledning går Lucasfilm og Marvel Comics sammen for å markere begivenheten med en felles tegneserieserie som forener en galakse langt, langt borte med Jordens mektigste helter.

Tegneserieserien heter «Star Wars/Marvel: Hope Assembles» og er en begrenset serie på fem utgaver skrevet av Kevin Smith, der de to store universene møtes i et eventyr uten sidestykke.

Den eksakte handlingsbeskrivelsen er ennå ikke offentliggjort, men vi har fått følgende informasjon om hva serien har i vente.

«Mens Avengers, Spider-Man og flere slår seg sammen med de ikoniske Luke Skywalker, prinsesse Leia, Han Solo og Chewbacca, vil Doctor Doom alliere seg med blant andre Darth Vader og Det galaktiske imperiet.»

Dette er en annonse:

Tegneserieserien vil også komme med et sammenhengende omslag i fem deler (én del for hvert nummer), noe som betyr at hvis du samler hele sagaen, vil du kunne lage et veggteppe med ikoner fra Marvel og Star Wars tegnet av David Marquez, som også er tegneren bak serien. Du kan se dette sammenhengende omslaget nedenfor, og når det gjelder når første utgave av «Hope Assembles» kommer, er alt vi vet at den skal lanseres i slutten av januar 2027, så vi kan forvente at den eksakte datoen blir offentliggjort etter hvert som lanseringsdatoen nærmer seg.