Marvel og The Simpsons går sammen i kortfilm på Disney+

Disney har kjøpt en rekke gigantselskaper gjennom årene, og har i lang tid grepet muligheten til å blande flere elskede franchiser som følge av dette. Nå er det tid for to av verdens mest kjente også.

Den 7. juli blir nemlig kortfilmen "The Good, The Bart, and The Loki" tilgjengelig på Disney+. Som du kanskje forstår av navnet er dette en animasjonsfilm hvor Bart fra The Simpsons og Loki fra Marvel-universet møtes. Dette skyldes at den norrøne guden har blitt kastet ut av Åsgard igjen, hvor han så altså havner i et univers hvor en annen rampete kar befinner seg. Tom Hiddleston gir selvsagt sin stemme til Loki, mens The Simpsons-karakterene selvsagt er de samme også.