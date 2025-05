Marvel ønsker angivelig at den kommende X-Men-filmen skal regisseres av filmskaperen bak Thunderbolts*

HQ

Marvel Studios virker angivelig svært fornøyd med mottakelsen av den nylig utgitte Thunderbolts - og her på Gamereactor er vi ikke det minste overrasket. Etter vår mening er filmen det beste Marvel har produsert på mange år, så det er neppe sjokkerende at studioet nå vil ha Thunderbolts-regissør Jake Schreier til å ta på seg enda flere prosjekter. Schreier fikk et stort gjennombrudd med Netflix-serien Beef og har allerede fått sjansen til å jobbe innenfor både Marvel- og Star Wars-universene.

Ifølge flere kilder er Jake Schreier nå i samtaler med Marvel om å regissere den kommende X-Men-filmen. Tidligere gikk det rykter om at Russo-brødrene skulle lede X-Men-rebooten, så dette kan enten bety at de ikke lenger er involvert - eller kanskje de bare går inn i en mer støttende rolle for de andre kreatørene som er knyttet til prosjektet.

