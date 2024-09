Marvel-produsent sier Agatha kommer tilbake

HQ

Om litt under to uker har Marvels nye TV-serie, Agatha All Along, premiere. I serien følger vi Agatha Harkness som vi ble kjent med som skurken i WandaVision, men etter at Wanda nå er død (antar vi?) ser det ut til at trolldommen over Agatha har sluppet taket i henne. Sammen med en gjeng andre hekser begir de seg ut på et farlig eventyr, men ikke hennes siste, ifølge produsent Brad Winderbaum.

I en samtale med ScreenRant uttalte Winderbaum: "Så ja, det vil bli mer Agatha i fremtiden [av] MCU, ja. Hun er med i en episode av What If...? sesong 3 - jeg burde ikke si mer, men det er en av favorittepisodene mine noensinne, og det kan involvere det gigantiske musikalnummeret, og hun er bare utrolig, og vi vil alle se mer av henne."