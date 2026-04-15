Marvel rammet hardt når Disney kutter 1,000 stillinger

Disney er midt i en såkalt restrukturering, som dessverre ofte bare er selskapsspråk for massive oppsigelser, og denne gangen er det Marvel Studios som får merke konsekvensene. Ifølge en rapport fra Forbes kan de miste opptil 1000 jobber.

Det er den nye Disney-sjefen, Josh D'Amaro, som står bak disse endringene etter at han overtok roret i mars. Fokuset ligger på å strømlinjeforme organisasjonen, redusere overlappende roller og samle markedsføringen under én paraply - et grep som allerede har ført til at markedsavdelingen er utpekt som et av de mest berørte områdene.

Men denne gangen er det Marvel som rammes hardest, der oppsigelsene går rett gjennom både New York- og Burbank-kontorene. Film, TV, tegneserier, økonomi, juridisk avdeling - nesten alle avdelinger merker konsekvensene. Det mest slående er imidlertid at nesten hele det prisbelønte visuelle utviklingsteamet hos Marvel Studios har fått gå.

Marvel har faktisk slitt med avtagende publikumsinteresse og dyre produksjoner helt siden Avengers: Endgame, og det er uklart hvordan de planlegger å snu utviklingen. Oppsigelsene vil sannsynligvis gjøre det enda vanskeligere, og kanskje handler det rett og slett om at Disney ønsker å redusere organisasjonen til en skala som bedre samsvarer med interessen for Marvel.

Hva dette betyr for deres kommende prosjekter gjenstår å se, men Spider-Man: Brand New Day har premiere i juli og er derfor nesten ferdig. Når det gjelder status for Avengers: Doomsday i desember, vet vi imidlertid ikke hva vi kan forvente. En ting er imidlertid klart: Marvel går inn i en betydelig tøffere periode.