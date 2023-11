Marvel-regissøren svarer på ryktene om The Avengers

Vi har tidligere rapportert om en innsider som hevdet at Marvel hadde diskutert å la en ny Avengers-film med det klassiske superheltensemblet. Og tanken på at Thor, Captain America, Hulken, Iron Man, Black Widow og Hawkeye igjen skulle jobbe sammen, var noe som ga mange fans vann i munnen. Nå viser det seg imidlertid at dette muligens ikke stemmer, for i et intervju med Entertainment Tonight avkrefter Marvel-sjef Kevin Feige på en måte ryktet:

"Vi har ikke diskutert det, og det er sannheten. Vi holder på med et prosjekt med Scarlett. Jeg elsker Robert, han er en del av familien. Men når det gjelder å komme tilbake, får vi se."

Når det gjelder prosjektet med Scarlett, er det ikke relatert til Black Widow, men noe helt annet relatert til Marvel. Kanskje en voice-over? Vi kan bare spekulere og håpe at vi en dag får se originalsettet til The Avengers igjen.

Hva tror du det hemmelige Scarlett-prosjektet er, og synes du Marvel burde lage en klassisk Avengers-film?