Da Netease Games annonserte Marvel Rivals, var det få som jublet av glede. I stedet vendte mange ryggen til og avfeide det mest som en billig Overwatch-kopi. Spillet gikk i glemmeboken - i hvert fall frem til den lukkede betaversjonen som overgikk utviklernes forventninger når det gjaldt antall spillere. Flere ble nysgjerrige etter å ha prøvd det, og innså at skepsisen deres til spillet var helt ubegrunnet. Nå er det helt gratis spillet sluppet i sin helhet, og vi har prøvd ut dette superheltskytespillet som slår den nåværende hovedkonkurrenten Overwatch 2.

Selv om Netease selvfølgelig er kinesisk, ble Rivals først og fremst utviklet av et spesialisert team i Seattle.

Blizzards Overwatch hadde en magisk glød over seg da det kom for snart ti år siden, og tilbød noe nytt som spillere over hele verden ikke visste at de trengte. Marvel Rivals er på mange måter veldig likt konkurrenten og mangler kanskje den magien som Overwatch brakte med seg, og når det gjelder karakterene og evnene deres, overrasker de meg ikke så mye, selv om de er mange og forskjellige. Dette betyr imidlertid ikke at Marvel Rivals ikke er bra. Faktisk er det mye bedre enn Overwatch 2, og mange spillere ser ut til å allerede ha innsett det ettersom premieren var ekstremt vellykket.

Enkelt sagt konkurrerer to lag med seks spillere i Marvel Rivals, og avhengig av spillmodus kan konseptet variere. Det kan for eksempel handle om å transportere eller stoppe en konvoi til sin endelige destinasjon eller erobre en base. Her må det ene laget forsøke å rydde ut motstanderlaget for enten å stoppe angrepet eller forsvaret. De som ikke ønsker å konkurrere for alvor, kan nøye seg med Quick Play, mens de som virkelig ønsker å presse seg selv og klatre i gradene, kan gjøre nettopp det i Competitive Mode (låst opp på nivå 10). Uansett om du vil spille for å vinne eller ikke, er alle kart og spillmoduser aktivert i begge spillmodusene. Spillmodusen Conquest, som rett og slett er Team Deathmatch, er også tilgjengelig, der du konkurrerer om å eliminere så mange fiender som mulig.

Totalt 33 karakterer er tilgjengelige å velge mellom fra starten av.

Tre forskjellige klasser er tilgjengelige å velge mellom i fortropp, duellist og strateg. Den første av de tre kan oversettes til tank og er dermed karakterene som har råd til å tiltrekke seg fiendenes oppmerksomhet, ettersom de kan tåle mye skade før de faller. De kan også være gode valg for å beskytte lagkameratene sine, ettersom noen av dem kan gi sine allierte midlertidig dekning som åpner opp for et kraftig angrep. Duellanter, derimot, tåler ikke like mye juling, men kan påføre mye skade, så det primære målet som duellant er å prøve å gjøre slutt på fiendene. Enten i nærkamp eller på avstand. Sist, men ikke minst, fungerer strategist-klassen som lagets støtte, og prøver å holde seg bak resten av laget og hjelpe dem med evner som enten gjør dem sterkere eller helbreder dem. Samspillet mellom klassene er ekstremt viktig, og et lag må virkelig tenke taktisk og analysere slagmarken for å vite hvilke klasser som trengs der og da, og hvordan de bør brukes på best mulig måte.

Karaktergalleriet i Marvel Rivals er absolutt ikke beskjedent. Hele 33 spillbare helter og skurker er tilgjengelige å velge mellom, hvorav åtte er fortropper. Disse består av Captain America, Doctor Strange, Groot, Hulk, Magneto, Peni Parker, Thor og Venom. Duellantklassen er utvilsomt den største, og består av 18 figurer, deriblant Black Panther, Black Widow, Hawkeye, Hela, Iron Fist, Iron Man, Magik, Moon Knight, Namor, Psylocke, Scarlet Witch, Spider-Man, Squirrel Girl, Star-Lord, Storm, The Punisher, Winter Soldier og Wolverine. Det er sju strateger å spille som, og de er Adam Warlock, Cloak & Dagger, Jeff the Land Shark, Loki, Luna Snow, Mantis og Rocket Raccoon. Det er med andre ord mange karakterer å velge mellom, og Netease Games vil selvfølgelig utvide listen over spillbare helter og skurker i løpet av spillets levetid.

Nok en gang skinner Unreal Engine 5, da Rivals er veldig deilig grafisk.

Til tross for at vi er bortskjemt med så mange karakterer, føles ingen av dem like. Mens Adam Warlock kan gjenopplive sine falne kamerater, kan Jeff the Land Shark svelge et helt motstanderlag og kaste dem utfor en klippe. Alt mens de helbreder kameratene sine på helt forskjellige måter. Det som også er litt ekstra finurlig, er at mange av figurene kan få spesielle evner når de slår seg sammen med bestemte personer. For eksempel kan Rocket Raccoon hoppe opp på skuldrene til Groot, slik at de kan ta mer skade, og Hulk kan katapultere Wolverine over slagmarken og dykke ned mot fiender. I tillegg til disse to kan tretten andre unike evner aktiveres når de rette allierte står side om side.

Det som imidlertid ikke alltid føles helt riktig i Marvel Rivals, er karakterene og deres evner. Deres evner kan avvike enormt fra hverandre. Netease Games bør med andre ord bruke fremtiden på å balansere karakterene for å skape tettere og jevnere kamper. Heldigvis kan bare én person spille som hver karakter, noe som ellers ville ha vært en katastrofe. For å forklare litt bedre hva jeg mener, kan du sammenligne Hawkeye med Black Widow, som begge er snikskyttere.

Med kikkertsiktet sitt kan Black Widow sikte enda mer nøyaktig, noe som gjør det mye lettere for henne å skyte fiender i midten av frontbenet, i motsetning til Hawkeye som bare kan skyte i tredje person, noe som gjør det mye vanskeligere å treffe. De har også forskjellige evner utover dette, med Hawkeye som kan parere skudd og veksle mellom eksplosive og vanlige piler, mens Black Widow kan sprinte og hoppe superhøyt, samt bytte til elektriske batonger som er ypperlige i nærkamp. Men når det kommer til valg av snikskyting, er Widow utvilsomt mye bedre der Hawkeye ikke har en sjanse. Der Black Widow minner om Widow Maker fra Overwatch, minner Hawkeye om Hanzo fra samme spill, men siden disse karakterene spilles fra en førstepersonsvisning, er det fortsatt lettere å sikte som Hanzo enn det er som Hawkeye.

Karakterdesignet her er ikke bare tegneserienøyaktig og stilistisk kult, det er også originalt og unikt på samme tid. En bragd i seg selv.

Etter å ha tilbrakt mye tid med Marvel Studios de siste årene, har vi blitt vant til at skyskrapere rives ned og miljøer ødelegges. På det punktet har ingenting endret seg i Marvel Rivals, der spillerne kan ødelegge infrastrukturen, noe som endrer spillereglene radikalt, og dette kan definitivt være en strategi å utnytte når fiendene tar dekning bak den. Spillplanen er derfor aldri statisk, men i stadig endring, noe som tvinger spillerne til å tenke nytt for å stå seirende, og det elsker jeg.

Det mange av dere sikkert tenker på, er hvordan spillets gratiskonsept påvirker selve spillet. Kan du betale for å bli bedre og vinne lettere? Spillet har riktignok ting som kan kjøpes for ekte penger, men heldigvis er det ikke en eneste ting man kan kjøpe som har noen innvirkning på selve kampene. I butikken i spillet kan du kjøpe alt fra kostymer hentet fra både tegneseriene og filmuniverset, ulike videoklipp som spilles av når du blir kåret til kampens beste spiller eller emotes. I tillegg har hver sesong et sesongkort som består av ting du kan låse opp gratis, eller du kan kjøpe et premiumkort som gir deg eksklusive ting du kan pynte karakterene og profilen din med. Du kan selvfølgelig mene hva du vil om dette, men et positivt aspekt er i hvert fall at når en sesong er over, vil du fortsatt kunne låse opp alt fra en tidligere sesong. Så du trenger aldri å bekymre deg for å gå glipp av noe. Dessuten kan alt låses opp uten å bruke en eneste cent, men det vil selvfølgelig ta veldig lang tid. Valget er ganske enkelt ditt, men heldigvis føles oppsettet aldri veldig grådig av Netease Games.

HULK SMASH!

Grafisk sett er Marvel Rivals et virkelig nydelig spill med utsøkte karaktermenyer (om enn kompliserte), så vel som omgivelsene i kampene. Den cel-shadede stilen kler spillet perfekt, og det faktum at det kjører med 120 bilder i sekundet og i 4K på PlayStation 5 Pro, gjør neppe saken verre. Stemmeskuespillerne gjør også en solid jobb, og Yuri Lowenthal, som legger stemme til Spider-Man i Insomniac Games' spillserie, låner nok en gang ut stemmen sin til Spidey. Josh Keaton, som la stemme til Iron Man i fjorårets Marvel's Midnight Suns, legger også stemme til Iron Man her. For å krydre stemningen og gjøre kampene morsommere, kommenterer karakterene også hverandre underveis i kampen. Hawkeye og Black Widow kan for eksempel begynne å snakke om hvordan noe som skjer akkurat nå minner dem om deres tidligere oppdrag, eller at Venom minner Spider-Man om at samarbeidet deres bare er midlertidig, noe helten gir et komisk svar på.

Marvel Rivals Spider-Man var i utgangspunktet dødsdømt, men etter å ha hatt en strålende premiere, er det tydelig at Netease Games vet nøyaktig hva de gjør. Det er definitivt ting som kan forbedres, men mange av tingene er småting som aldri kommer i veien for helhetsopplevelsen, som bare kan beskrives som veldig bra. Dette kan definitivt bli et spill som vil underholde oss i mange år fremover, og som vi har stor tro på at det vil bli bygget videre på, slik at det blir enda mer innholdsrikt (noe det allerede er).