Marvel Rivals avslører store buffs og små nerfs i sesong 1 lappnotater

HQ

Den første sesongen av Marvel Rivals starter i morgen, og ved siden av introduksjonen av Fantastic Four og et nytt Battle Pass, gir den oss også en hel haug med helteendringer å se gjennom.

Hvis du var bekymret for at din favoritthelt eller skurk skulle få en nerf, trenger du ikke å bekymre deg, da vi så gjennom de fullstendige oppdateringsnotatene, var de verste tingene vi kunne finne Hawkeye som fikk sin langdistanseskade redusert, noe som gjorde ham mer til en nærkjemper til mellomdistansefighter, og Hela fikk HP kuttet fra 275 til 250.

I stedet for å redusere de sterke karakterene til glemsel, håper Netease i stedet å forbedre andre helter for å matche metaen. Nesten hver Vanguard-karakter får en buff, med de sterkeste endringene som blir gjort for Captain America og Thor. Scarlet Witch, Black Widow, Storm og Wolverine er bare noen få av dualistene som får sårt tiltrengt optimalisering, og på Strategist-siden av ting, Cloak & Dagger samt Jeff vil få buffs. Det er også en nerf for Mantis og en liten justering av Luna Snows ultimate, men vi tviler på at disse vil få heltene til å føle seg ubrukelige.

Hva synes du om endringene på Marvel Rivals?