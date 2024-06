Marvel Rivals: En grei hero shooter... slått av Overwatch for åtte år siden

HQ

Hvor skal jeg begynne? Jeg prøver å se det beste i spill, spesielt når jeg har luksusen og muligheten til å forhåndsvise og prøve en tittel før den noen gang lanseres offentlig og i sin helhet. Men det er advarselssirener som fyrer av i hodet mitt etter å ha hatt sjansen til å gå hands-on med Marvel Rivals under Summer Game Fest.

HQ

Før jeg kommer til hvorfor dette er tilfelle, la meg bare legge frem noen positive punkter og grunner til at du fortsatt bør være interessert og begeistret for denne helteskytteren. Kunstretningen er et høydepunkt, og den føles veldig autentisk og i tråd med tegneseriestilen som Marvel -figurene har en tendens til å spore sin arv tilbake til. Alle karakterene føles veldig unike og passer godt inn i kjernefilosofiene til skade-, tank- og støtterollene som presenteres. Ødeleggelsesmekanikken gir litt ekstra kjærkommen dybde til hvordan du takler action. I tillegg finnes det allerede en bred liste med populære figurer å velge mellom, kart å bli kjent med og spillmoduser å spille. Men det er en god grunn til dette, og det er fordi NetEase har sett på Overwatch og stort sett kopiert det til punkt og prikke.

Dette er en annonse:

Jeg vil ikke gå så langt som å si at det er plagiat, men det faktum at Iron Man i hovedsak spiller som Pharah, Star-Lord som Tracer, The Hulk/Bruce Banner som D.Va, Rocket Raccoon som Baptiste, Scarlet Witch som Moira, Punisher som Soldier 76, Magneto som Sigma, Doctor Strange som Reinhardt, og så videre, er det vanskelig å ikke trekke sammenligninger. Karakterene til og med chatter og spøker med hverandre i starten av hvert spill, slik som Blizzard's.... Det samme kan sies om spillmodusene og hvordan du kan veksle mellom Escort og Control-lignende moduser, og faktum er at det hovedsakelig er kartene der de mest kreative forskjellene kan sees. Og selv her finnes det gjenkjennelser...

Jeg er en fan av Overwatch og kaoset i Blizzard's skytespill, så tempoet og galskapen i Marvel Rivals føles kjent for meg. Når det er sagt, er dette et veldig kaotisk spill og et som uten tvil vil være overveldende for de som ikke er bevandret og erfarne med denne typen PvP-helteskyttere. Dette er ikke en lignende situasjon som hvordan XDefiant har forsøkt å bremse arenaskyttere sammenlignet med tempoet på Call of Duty, Marvel Rivals er like gal og rask som Overwatch.

På grunn av likhetene lurer du sannsynligvis på hvorfor du vil bevege deg bort fra årene og årene med progresjon du har opparbeidet deg på en tittel som Overwatch og ta hoppet til Marvel Rivals. Det er her det ødeleggbare miljøet kommer tilbake i ligningen og også Dynamic Hero Synergy -systemet. Førstnevnte er en ganske lovende idé som lar deg sette ditt preg på hvert kart og til og med påvirke hvordan målene spilles. Sliter du med å bryte gjennom et chokepoint? Gå rundt og bryt ned en vegg og angrip fra en ny vinkel. Det er en overbevisende idé som ennå ikke har blitt utforsket i hero shooter-rommet.

Dette er en annonse:

Når det gjelder heltsynergisystemet, er dette mer en nisje-gimmick som i beste fall føles underutnyttet. Visse figurer, vanligvis de som har en historiemessig begrunnelse for forbindelsene sine, kan slå seg sammen med hverandre for å låse opp nye evner og mekanikker. Rocket kan hoppe opp på skulderen til Groot og ri rundt med Flora colossus, og Hulk kan bruke gammastråling til å lade opp Iron Man sin rustning, som bare to eksempler. Men for å være ærlig er det ikke nok synergipar på plass akkurat nå til at denne mekanikken føles relevant eller viktig, og om noe setter den sannsynligvis bare en begrensning på lagsammensetninger og hvilke figurer som fungerer best sammen.

Bortsett fra at det føles litt isete, som om karakterene glir når de beveger seg, synes jeg at Marvel Rivals fungerer bra fra et spillperspektiv. Det er likhetene og mangelen på kreative risikoer og individualitet som bekymrer meg, ettersom dette spillet kommer over som altfor likt (samtidig som det er dårligere) til Overwatch, noe som får meg til å lure på hvorfor jeg noen gang ville droppe Blizzard's spill for å flytte til denne tittelen. Det er fremdeles ikke noe utgivelsesvindu for dette spillet, så mye kan endre seg de neste månedene, kanskje året, men slik det ser ut, etterlot Marvel Rivals ikke mye inntrykk på meg eller gjorde meg spent på dets eventuelle ankomst.