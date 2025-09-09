Marvel Rivals kan snart få loot boxes

HQ

Det ser ut til at Marvel Rivals kan ta en annen side ut av Overwatchs bok, ettersom en nylig datamine antyder at plyndrebokser snart kan være på vei til Neteases helteskytespill.

Som rapportert av RivalsInfo over på Twitter / X, kodenavnet "Mysteries" spillerkomponent ble gjeninnført via logikk forårsaket i sesong 4. I lekmannsbetingelser er Mysteries kodenavnet for Marvel Rivals 'ta på plyndrebokser.

Det er kode relatert til å samle et antall av disse boksene og en tracker for antall åpnede. Vi er ikke sikre på hvordan dette vil bli implementert eller om det i det hele tatt vil være. Det er mulig at dette kan være en del av et sesongbasert arrangement, eller det kan også være en ekstra måte for Netease å tjene litt penger på sitt gratis å spille skytespill.

Da Overwatch først ble lansert, var plyndrebokser måten å få kosmetiske gjenstander på, med spillere som kastet terningene hver gang de åpnet en. Battle Pass-systemet erstattet loot boxes, og da Marvel Rivals ble lansert, tok det samme tilnærming. Men hvis nye skinn kunne gis bort via disse mysteriene, ville spillerne sannsynligvis hoppe på sjansen til å gå inn i gamle vaner igjen.