Marvel Rivals Mesterskapssesong 1 avsluttes i april

Med tanke på den enorme suksessen til Marvel Rivals helt siden spillet debuterte på PC og konsoller i begynnelsen av desember, er det ingen overraskelse at NetEase raskt har sett etter å sette opp et konkurransedyktig element for spillet. Med dette i tankene startet nylig Marvel Rivals Championship's første sesong, og med den nå i gang, vet vi den faste informasjonen om det bredere formatet, datoene og premiene.

Turneringen vil løpe helt frem til 6. april når den store finalen skjer. Mellom da kan vi forvente åpne kvalifiseringskamper mellom 8. og 9. mars, lukkede kvalifiseringskamper mellom 15. og 16. mars, før en dobbel eliminasjonsbrakett 22. - 23. mars, 29. - 30. og 5. - 6. april.

Formatet vil være best av én for hver del av turneringen, frem til den dobbelte eliminasjonsdelen, der det i stedet spilles best av tre. De største kampene i denne delen av sluttspillet spilles best av fem, og finalene i den nedre delen og den store finalen spilles best av syv.

Den totale premiepotten er satt til $ 14,500 6,000, med $ XNUMX XNUMX som går til mesteren. Denne premien vil være den samme for hver region som turneringen skjer i, noe som betyr at det er $ 14,500 14,500 opp til tak i Europa og det samme i Nord-Amerika, og så videre.

Med dette i bakhodet kan vi også forvente at de siste delene av turneringen vil bli sendt på Marvel Rivals sosiale kanaler, så hvis du vil se de beste spillerne og lagene i verden i aksjon, kan du se kampene som er planlagt 29. - 30. mars og 5. - 6. april.