Marvel Rivals' nye Lady Loki-skinn har fått alle til å snakke, og ikke bare av den grunnen du forventer

HQ

Etter noen hint tidligere i uken, har NetEase avslørt det nyeste premiumskinnet som kommer til Marvel Rivals, og det er Lady Loki. Den kjønnsbøyde versjonen av Thor-skurken ankommer på nyåret, komplett med nye stemmelinjer og en ny stemmeskuespiller samt en åpenbar visuell overhaling.

Selvfølgelig er mange fans glade for å se Lady Lokis ankomst, og ikke bare fordi hun legger til en annen grunn for gooners til å spille spillet. Det ser ut til at dette skinnet åpner døren for varianter av andre Marvel-helter og skurker som skal legges til i spillet på et eller annet tidspunkt. I svarene på Marvel Rivals' Lady Loki-teaser ser vi fans som ber om en tjukk Thor, Sam Wilson som et Captain America-alternativ og mer.

Det er en viss motstand mot Lady Loki-skinnet, ettersom det bare vil være tilgjengelig i en begrenset periode i Marvel Rivals -butikken. Dette skaper et press for fans til å kjøpe det øyeblikkelig eller gå glipp av utseendet for alltid. Dette er noe Marvel Rivals har gjort før, og noe som mange andre live-service-spill gjør regelmessig, men det viser seg aldri å være for populært blant fansen.