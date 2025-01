Marvel Rivals vil legge til to nye helter per sesong

HQ

Marvel Rivals har allerede ganske stablet vaktliste. 35 helter er for øyeblikket spillbare i skytespillet, og det er flere som kommer. I følge Netease kan vi trygt forvente at to nye helter blir lagt til for hver sesong.

Spilldirektør Guangyun Chen, som snakket med Metro, forklarte hvordan fremtidige sesonger vil fungere. "Hver sesong vil vi rulle ut nye sesonghistorier, nye kart og nye helter. Vi vil faktisk dele opp hver sesong i to halvdeler. En sesong varer i tre måneder. Og for hver halvdel av sesongen vil vi introdusere en ny helt. Vi ønsker bare å fortsette å forbedre opplevelsen og, du vet, holde alle i samfunnet vårt begeistret."

I sesong 1 av Marvel Rivals får vi selvfølgelig et par flere helter enn forventet, med alle De fantastiske fire. Marvels første familie ser imidlertid ut til å være et unntak, for med to helter i første og andre halvdel av sesongen bryter den med normen.

Hvem ønsker du å se på Marvel Rivals neste gang?