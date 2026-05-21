Marvel samler Indiana Jones-tegneserier fra 80-tallet i en kunstlærinnbundet innbundet samling

Indiana Jones har fått litt av en oppblomstring i det siste, ettersom det bare er noen få år siden Indiana Jones and the Dial of Destiny hadde kinopremiere, og siden den gang har vi også sett ankomsten av MachineGames' fantastiske videospill Indiana Jones and the Great Circle. Nå som Indy igjen er blitt en favoritt blant så mange, ønsker Marvel Comics også å feire figuren.

For å gjøre dette har en ny spesialutgave blitt avslørt, som ser ut til å samle tegneseriehistoriene om Indy fra hele 1980-tallet, og samler dem alle sammen i to fantastiske bind som er innbundet i kunstlær, i tillegg til at de har et pregede omslagsdesign. Det sier seg selv at hvis du liker tegneserier og samleobjekter, bør du holde et øye med disse skjønnhetene.

Marvel forklarer: "Disse luksuriøse hardcoverne presenteres i kunstlærinnbinding med pregede omslagsdesign og med bokmerker i bånd, og inkluderer tegneserieadapsjonene av "Jakten på den forsvunne skatten", "Indiana Jones og dommedagstempelet" og "Indiana Jones og det siste korstoget", samt hele serien "Indiana Jones' videre eventyr"."

Samlingen spenner over to bøker kjent som Indiana Jones: The Further Adventures Book I og Book II, og begge vil debutere på en ennå ikke fastsatt dato i september. Vi kjenner heller ikke prisen på utgavene ennå, men de vil utvilsomt koste mer enn en tradisjonell tegneserie.

