Marvel sammenligner den utrangerte episoden av What If...? med Children of Men.

HQ

Den animerte TV-serien What If...? har nettopp avsluttet sin andre sesong, som ble lansert i romjulen. Som forventet bød den på mange interessante scenarier som ellers aldri ville ha blitt utforsket. Blant alle ideene er det imidlertid noen som aldri vil bli realisert, blant annet en mye mer dyster episode fra showrunner og hovedforfatter A.C. Bradley. Til slutt føltes det hele imidlertid for mørkt, og med tanke på verdens grusomheter ble ideen aldri realisert.

I en samtale med IGN uttalte Bradley: "Det føltes som om verden allerede var i ferd med å gå under, og at vi ikke trengte å gjøre noe mer, så det ble en slags flukt og en morsom befrielse. Jeg skrev imidlertid en episode, som for alltid vil bli liggende i en skuff, som var veldig, veldig mørk. Jeg kalte den 'Children of Men with Spider-Man'."

Hadde du likt å se denne mørke What If...? episodeideen?