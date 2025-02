Marvel setter utviklingen av tre store serier på pause

Marvel TV har satt utviklingen av Nova, Strange Academy og Terror, Inc. på pause, tre serier som vi trodde var på vei til skjermene våre. Nå ser det ut til at prioriteringene har endret seg for Marvel.

Ifølge Deadline sa Marvel-kilder at ingen av disse seriene var offisielt godkjent, men at de likevel kan komme på skjermen på et eller annet tidspunkt. Det ser ut til at Marvel er i ferd med å endre sin TV-skifer for å være mye mer i tråd med et tradisjonelt nettverk.

De vil utvikle mange prosjekter, og ikke alle vil bli laget. Det blir vanskelig å opprettholde publikums engasjement i en tid der mange rett og slett ikke ønsker å se alt Marvel kan legge ut, men det er tydelig at det finnes strategier for å bekjempe superhelt-tretthet.