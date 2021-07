Marvel sin Hawkeye-serie kommer i november

Nå som første sesong av Loki er ferdig gleder nok mange seg til å se hva den spesielle Marvel's What If...-serien har å by på i august. Spesielt siden vi ikke har visst hvordan timeplanen for kommende serier ser ut etter det. Frem til nå.

Entertainment Weekly har fått æren av å avsløre at Hawkeye vil ha premiere på Disney+ den 24. november. De har også et eksklusivt bilde av Jeremy Renner og Hailee Steinfeld som henholdsvis Clint Barton og Kate Bishop om det skulle være av interesse.