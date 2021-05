Marvel sin What If...?-serie kommer på Disney+ i august

Du ser på Annonser

Da Disney og Marvel annonserte planene sine for fase fire av Marvel Cinematic Universe fikk vi bare vi at What If...?, animasjonsserien som tar for seg hvordan ting kunne gått i det ekstremt populære universet, skulle komme "sommeren 2021", og gledelig nok har ikke pandemien satt en stopper for de planene.

Disney bekrefter nemlig til IGN ryktene om at What If...? skal ha premiere på Disney+ en gang i august. Nærmere informasjon skal visstnok komme "snart", men med Loki og Black Widow rundt hjørnet får vi se hva det betyr.